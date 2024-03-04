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Дженнифер Энистон показала свою «ленивую» тренировку для понедельника

55-летняя Дженнифер Энистон уже давно пропагандирует здоровый образ жизни. Обычно свой день звезда «Друзей» начинает с тренировки. Энистон поделилась, что каждый понедельник поход в зал становится для неё испытанием, поэтому в это время она старается выполнять «щадящий» комплекс упражнений.

Дженнифер Энистон показала свою «ленивую» тренировку для понедельника
© Чемпионат.com

У себя в социальных сетях Дженнифер продемонстрировала, как занимается в зале в начале рабочей недели. Прийти в тонус после выходных актрисе помогают упражнение «альпинист», комплекс на балансировку, а также отжимания.

Если по понедельникам вы тоже чувствуете себя не очень, то вы обязаны это попробовать! — подписала Энистон кадры из зала.

В 2021 году Дженнифер получила серьёзную травму спины, поэтому с того момента она старается подходить к спорту с крайней осторожностью. Все тренировки актрисы не перегружают организм.

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