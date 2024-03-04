Леонардо Ди Каприо заметили в Лос-Анджелесе с семьей
Актер старался спрятаться от папарацци, надев черную маску
На минувшей неделе Леонардо Ди Каприо оказался в неприятной ситуации. 22-летняя модель журнала для взрослых Хиеке Конингс назвала актера «старым и странным». Оказалось, что 49-летний голливудский холостяк хотел поближе познакомиться с юной красоткой в ночном клубе, но получил от ворот поворот.
Тот вечер Лео провел в компании более сговорчивой особы, а Хиеке получила свою порцию славы. Между тем актера заметили в интересной компании.
В минувшие выходные звезда «Выжившего» отметился в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Рядом с ним был отец Джордж Ди Каприо, мачеха Пегги Фаррар и 16-летняя племянница Норманди Фаррар, пишет Daily Mail. Ди Каприо надел кепку и черную маску для лица. Светлые брюки, рубашку в клетку и легкую черную куртку. Словом, актер мастерски шифровался, но скрыться от папарацци ему не удалось.