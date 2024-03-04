Леонардо Ди Каприо заметили в Лос-Анджелесе с семьей

Актер старался спрятаться от папарацци, надев черную маску

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На минувшей неделе Леонардо Ди Каприо оказался в неприятной ситуации. 22-летняя модель журнала для взрослых Хиеке Конингс назвала актера «старым и странным». Оказалось, что 49-летний голливудский холостяк хотел поближе познакомиться с юной красоткой в ночном клубе, но получил от ворот поворот.

Тот вечер Лео провел в компании более сговорчивой особы, а Хиеке получила свою порцию славы. Между тем актера заметили в интересной компании.