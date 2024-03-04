Дени Вильнев рассказал о трудном решении убрать из «Дюны 2» важного героя

Когда ты что-то адаптируешь, всегда страдает оригинал. Ты должен что-то изменить, ты должен сделать болезненный выбор. Моим выбором стал Суфир Хават. Это персонаж, которого я безумно люблю, но я с самого начала решил, что снимаю адаптацию с упором на Бене Гессерит. Это означало, что ментаты присутствуют не в той мере, как следовало бы, но такова суть адаптации.