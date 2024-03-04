Звезда «Гремлинов» Марк Додсон умер на фестивале ужасов от сердечного приступа
Скончался Марк Додсон, легендарный жанровый артист озвучания, актер и диджей.
Додсон пришедший в бизнес в начале 1980-х, работал на озвучке десятков кинокартин, видеоигр и сериалов. Среди них - "Возвращение Джедая", "Пробуждение силы" и "Эвоки: Битва за Эндор" во вселенной звездной саги, первые и вторые "Гремлины" (в первой части он, в том числе, озвучил могвая), "Черный Плащ", голос Мрачного Жнеца в шутере Painkiller и так далее. Плюс масса рекламы.
Артист умер в субботу, в свое 64-летие, - об этом сообщает его агентство Stellar Appearances.
Как уточнила для TMZ дочь легенды Сиара, отец скончался в Индиане во время участия в Horror Con: "У него случился сердечный приступ во сне", - сказала Сиара.