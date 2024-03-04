Звезда «‎Гремлинов»‎ Марк Додсон умер на фестивале ужасов от сердечного приступа

Додсон пришедший в бизнес в начале 1980-х, работал на озвучке десятков кинокартин, видеоигр и сериалов. Среди них - "Возвращение Джедая", "Пробуждение силы" и "Эвоки: Битва за Эндор" во вселенной звездной саги, первые и вторые "Гремлины" (в первой части он, в том числе, озвучил могвая), "Черный Плащ", голос Мрачного Жнеца в шутере Painkiller и так далее. Плюс масса рекламы.