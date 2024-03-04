Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев
Российский актер театра, кино и сериалов Георгий Николаев скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил его близкий друг Анатолий Краснопивцев.
— В это невозможно поверить. Так не должно быть и не должно было случиться. Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень. Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра. Тело нашли в квартире, где он жил, — написал он в личном блоге.
При этом причины и точная дата смерти артиста пока неизвестны.
Георгий Николаев окончил актерскую студию при «Творческой мастерской» под руководством народного артиста России Ивана Петрова. С 1996 по 2019 год он служил в Театре драмы Республики Карелия, а затем в Московском областном государственном ТЮЗе.
В качестве актера кино он дебютировал в 2016 году, снявшись в «Улицах разбитых фонарей». Среди его экранных проектов также числится «Кулагины», «Детективы Анны Малышевой» и «Крепкие орешки».