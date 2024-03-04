Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев

— В это невозможно поверить. Так не должно быть и не должно было случиться. Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень. Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра. Тело нашли в квартире, где он жил, — написал он в личном блоге.