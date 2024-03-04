Звезда «Реальных пацанов» порассуждал о поведении звезды «Слова пацана»

«Если захотел человек сказать именно это, вот так он думает. Может быть, это как пример того, что не надо молчать. А потом, если мы увидим, что это все превратится в немножко неприятные какие-то истории, не знаю, как с "голой вечеринкой", к примеру, то тогда надо трижды подумать», — заключил Богданов.