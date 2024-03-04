44-летний актер Сиси Квадри, звезда Нолливуда, умер перед гастролями в США

На 45-м году жизни скончался актер, известный как Сиси Квадри, звезда драмы "Малайка".

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Отмечается, что Сиси, настоящее имя которого - Толани Квадри Оебамиджи, успел зарекомендовать себя на родине, в Нигерии, как крайне одаренный комик.

О смерти актера 1 марта начали сообщать в соцсетях его коллеги, не называя причину.

Представители комика, Fathia Entertainment, порталу Nigerian Eye печальную информацию подтвердили, уточняя, что Сиси умер сразу после того, как ему была одобрена американская виза. В США артист собирался на гастроли.

В TAMPAN, национальной ассоциации театрального и киноискусства, кончину комика также подтверждают. И вновь без деталей.