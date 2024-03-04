Звезда сериала «Сестры» Анна Котова рассказала, как складывается ее жизнь после развода

Очаровательная актриса Анна Котова в последние годы нарасхват: сериалы и фильмы с участием звезды идут один за другим. И это при том, что, по словам самой артистки, она сделала перерыв в работе. Правда, похоже, публика этого и не заметила. Ну а недавно Котова еще попала в светскую хронику, когда призналась, что развелась. Как теперь поживает актриса в новом статусе, зачем взяла отпуск, и кого еще намерена сыграть, она рассказала в эксклюзивном интервью Womanhit.

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- Анна, расскажите, как сейчас протекает ваша жизнь. Очередные планы, идеи?..

- Да, вот только что закончили встречу с моим агентом и обсудили планы на текущий год. Сейчас мне хочется исследовать новые грани творчества: что-то неожиданное, то, чего еще не было. Например, сыграть какого-то сказочного персонажа или роль детектива.

- И какие же сказочные персонажи были бы вам интересны. Василиса Премудрая, например?

- Нет, ну какая Василиса? Снежная королева! Графиня, волшебница… Мне кажется, эти персонажи близки.

- Сейчас ваша карьера бьет ключом. А бывали периоды так называемого простоя? Как вы с этим справлялись?

- Конечно, бывали. Но тогда, много лет назад, отношение к профессии было другим: вот сейчас что-то есть, а вдруг потом не будет? Сейчас я уже поменяла отношение к работе. Мое — оно всегда мое, не уйдет от меня. И я даже решила, что мне нужно отдохнуть, взяла несколько месяцев отпуска, чтобы наполнить себя. Живу по принципу: поработала — отдохнула. Просто несколько лет подряд я так активно работала, что, честно говоря, истощилась и в какой-то момент осознала, что в этой гонке участвовать не хочу. Многие артисты работают в жестком режиме, и кому-то это нормально, они чувствуют себя бодро, а мне нужно распределять энергию. Опять же каждый артист выбирает себе путь и идет по нему.

- А он каких ролей и проектов вы сейчас отказываетесь?

- Когда история, например, плохо написана. Идея может быть классной, но написана топорно, или сама история мне не близка, я себя там не вижу. Мы же ищем в каждой работе что-то новое для себя, это же творческий процесс. Недавно, например, предложили проект: вроде все отлично, что-то серьезное. Но у меня возник внутренний конфликт по поводу развития героини, ее поступков, ее пути. Мне не было близко ее поведение, непонятно, зачем мне в этом участвовать. Она приходит к какому-то печальному концу, а мне лично это транслировать сейчас не нужно и не хочется. Не могла я наступить на горло собственной песне.

- А вам бы хотелось сейчас транслировать позитив?

- В целом да, у меня сейчас выходят уже три комедии. Позитив — это хорошо, это всегда нужно и востребовано. Но позитив — это не только веселая история в жанре комедии. Это может быть драма или триллер, где персонаж преодолевает внешние обстоятельства, препятствия, свои темные стороны и выходит победителем. Становится лучше себя. Так что хочется показать такой путь героини.

- Несмотря на то, что многие вас воспринимают как позитивного человека, стрессов в вашей жизни тоже немало. Не секрет, что вы расстались с мужем. Как переживали это время?

- Конечно, когда жизнь меняется, это в любом случае стрессовый период. Мы прожили вместе больше 10 лет — это большой срок, но расстались нормально, без каких-либо скандалов, интриг, слава Богу. Но тем не менее моя жизнь перестраивается, и в ней уже ты должна занять новую позицию, пересмотреть взгляды на жизнь, в целом поменять свое мировоззрение, посмотреть на себя с другой точки зрения. Я постаралась сделать этот период максимально продуктивным. У меня настало время самопознания, понимания, чего я сейчас хочу. Раньше я хотела одного, после 30-уже другого, и это нормально.

- То есть мудро подошли к процессу расставания…

- Ну, я ко всему так подхожу. Я такой человек — это часть моей природы. Я не понимаю, как можно по-другому. Говорить: «Все, моя жизнь закончена!» — какой в этом смысл? Надо двигаться дальше, в жизни же все время что-то новое происходит. Надо только успевать развиваться вслед за жизнью.

- Вы человек, который может сразу броситься из одних отношений в другие?

- Нет, мне нужно переосмыслить все, этот процесс занимает какое-то время. Я в этом плане не импульсивный человек. Если только оно само не приходит, но, с другой стороны, само приходит только тогда, когда ты к этому готова.

- А о детях пока не задумывались? Для вас это вопрос планирования или отдаетесь судьбе, образно говоря?

- Тут вопрос желания в первую очередь. Если я решила, готова к этому — тогда уже что-то может сдвинуться. У меня в планах жить счастливо, и здесь все в совокупности: и личное, и работа. Я же все-таки живой человек.

- На съемочной площадке часто бывают нештатные ситуации?

- Честно говоря, я не запоминаю какие-то приколы на площадке. А если все идет как по маслу, я даже как-то напрягаюсь ( смеется). Помню, когда снимали первый сезон сериала «Сестры», все время что-то происходило с технической точки зрения. То генератор вырубится, то снег пойдет, когда должно светить солнце. Либо мы снимаем лето, а на улице +3, и мы все в термобелье под майкой и шортами. Бывает, когда снимаешься летом, в августе неожиданно становится холодно. Есть даже такая юмореска у Миронова. Кадр на море: «Так, купающиеся, отгоните льдины из кадра». Но вообще такие истории — это часть рабочего процесса, а не что-то из ряда вон выходящее.

- Актерская профессия позволяет освоить и новые профессии в рамках съемочного процесса. Какие навыки освоили вы?

- Научилась на лыжах кататься. В фильме «Белый снег», где я играла олимпийскую чемпионку Ларису Лазутину, нас ставили на лыжи. Мне понравилось. За три месяца я научилась кататься. Нам потом даже подарили лыжи. Я в детстве каталась — ездили в выходные с семьей в Измайловский лес, но профессионально я не занималась.

- Раз уж заговорили о спорте, расскажите, как у вас с ним сейчас складываются взаимоотношения?

- Ой, я такой ленивый человек, это не мое. Я антиспортивный человек, поэтому лишь время от времени занимаюсь йогой- постоянно не получается. Для тонуса еще добавляю баню, регулярный массаж и душ Шарко. За питанием слежу.

- Какие-то новомодные диеты?

- Я всем говорю: не надо никаких диет! Когда ты начинаешь знакомиться с собой, слышать себя и вообще понимать, что для тебя правильно, а что нет, ты обретаешь гармонию. И само собой происходит, что тебе не хочется есть то, что не надо. Тебе не хочется переедать и лежать целыми сутками на диване, обрастать жиром. Внутреннее ощущение гармонии отменяет все диеты. На мой взгляд, диеты необходимы только по состоянию здоровья.

- А у вас возникала ситуация, когда нужно было быстро похудеть для проекта?

- Да, для спортивного фильма нужно было похудеть. Но мы тренировались три раза в неделю, в итоге я пришла к нужному результату.

- Актерская профессия отнимает немало времени, а кто занимается бытовыми делами? Есть помощники?

- Да, у меня есть помощница, которая помогает убираться, а я занимаюсь своими делами в это время. Помыть посуду могу и сама, но постоянно делать генеральную уборку или протирать полы каждые три дня — это не про меня. Я могу дать задание, чтобы все было сделано. Я, кстати, тоже не сразу к этому пришла. Раньше я сама убиралась, но поняла, что на это тратится моя энергия, которая может уходить на что-то другое, более продуктивное. Если женщина может что-то делегировать и сделать свою жизнь еще более комфортной, надо это делать! Так что я попробовала, и мне понравилось. Хотя для кого-то уборка- это медитация, терапия. А у меня другая терапия.

- А как вы отдыхаете, когда не идете на работу?

- Сначала надо поспать, затем погулять (улыбается). Я люблю ходить пешком по улицам. Хорошо, если еще где-то на природе — в лесах и парках. Вроде как уединение с самой собой, но при этом движение. Еще люблю читать. У меня пытливый ум, и мне все время надо знания получать, поглощать информацию на интересующие меня темы.

- И какие же это темы?