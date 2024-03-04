Владимир Машков: Я не имею права не поддерживать свою страну
Культура не может существовать вне происходящего в стране, не должны закрываться от этого и творческие деятели. В этом уверен Владимир Машков. Артист, режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова рассказал, почему сам не разделяет творчество и гражданскую позицию.
- Это моя жизнь, и я уверен в том, что делаю. По-другому я не могу, потому что иначе - выпадаю из потока времени. А я должен быть в потоке этого бурного времени, должен плыть по житейскому морю вместе с теми, кому тяжело - не могу не смотреть в их сторону. Не могу не помогать талантливым людям, которым требуется помощь. Не имею права не поддерживать свою страну, - отметил Владимир Машков.
Он также обратил внимание, что для того, чтобы человек жил в гармонии, нужны три составляющие - хочу, могу, должен.
- Так вот, это мой долг. И если я говорю: "я творец, дайте денег и отойдите" - мне кажется, тогда я просто лицемер, - подчеркнул худрук "Табакерки".
Интервью с Владимиром Машковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".