Владимир Машков: «я не имею права не поддерживать свою страну»

- Это моя жизнь, и я уверен в том, что делаю. По-другому я не могу, потому что иначе - выпадаю из потока времени. А я должен быть в потоке этого бурного времени, должен плыть по житейскому морю вместе с теми, кому тяжело - не могу не смотреть в их сторону. Не могу не помогать талантливым людям, которым требуется помощь. Не имею права не поддерживать свою страну, - отметил Владимир Машков.