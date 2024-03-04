Актриса Полина Максимова призналась в любви Алексею Воробьеву на премьере фильма

«Я скажу тебе, что я тебя люблю. Я так счастлива. Простите, я прервала интервью. Леша Воробьев – это отдельная веха в моей жизни, бесконечная моя любовь, с которой мы идем по жизни», - произнесла Максимова, не давая ничего сказать певцу.