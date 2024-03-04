Охлобыстин рассказал, как его заставили сняться в кино

Он пришел в общагу, я сижу у окна, он говорит, поехали сниматься, ты будешь артистом. Я говорю, не хочу быть артистом, я, букву не выговариваю. Да и внешне я не принц вообще. Да и, собственно, и не надо. Он был хорошим психологом и говорит: «Вино, девчата, халява, море». И я поехал сниматься. Снимали мы в Крыму. Фильм, он был такой сложный, фильм «Нога». Там очень хороший был творческий коллектив. Режиссер был Никита Тягунов. Давно умер. Он был гений, на самом деле. Сценарист была Надя Кожушаная. Тоже отошла, — рассказал Охлобыстин.