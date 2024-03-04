Актриса Екатерина Гусева пообщалась со студентами

Поволжский православный институт имени святителя Алексия стал площадкой для открытого диалога Екатерины Гусевой и студентов. Молодежь волновало многое - возможности развития в творческой деятельности, целесообразность образования в искусстве и другое. Даже прозвучали вопросы личного характера.