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Заслуженная артистка России Екатерина Гусева ответила на вопросы тольяттинских студентов

В Автограде прошла творческая встреча заслуженной артистки России Екатерины Гусевой с молодежью.

Актриса Екатерина Гусева пообщалась со студентами
© РИА Новости

Поволжский православный институт имени святителя Алексия стал площадкой для открытого диалога Екатерины Гусевой и студентов. Молодежь волновало многое - возможности развития в творческой деятельности, целесообразность образования в искусстве и другое. Даже прозвучали вопросы личного характера.

А накануне встречи в тольяттинской филармонии прошел литературно-музыкальный концерт "Вечер романса" (6+), на котором побывали многие участники этой беседы. Заслуженная артистка России представила целую палитру жанров из произведений разного времени. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Губерния" (12+).

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Екатерина Гусева