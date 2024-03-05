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«Я думала, что готова к этому»: София Бутелла — о критике «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Актриса София Бутелла в интервью Vulture рассказала о том, как она переживала всю критику, которая обрушилась на «Мятежную Луну» Зака Снайдера. По словам Бутеллы, она думала, что готова к критике, но её оказалось слишком много.

София Бутелла оказалась не готова критике после «Мятежной Луны» Зака Снайдера
© Сhampionat.com

Больше всего она переживала за других членов команды и актёров, которые ради этого фильма отдались по максимуму.

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«Я всегда думала, что готова ко всему этому, а потом я прочитала критику, которая обрушилась на «Мятежную Луну», и это действительно тронуло меня. Буду честна. Я будто сама ещё больше переживала за всех людей, принимавших участие в создании ленты. Я горжусь тем, что была частью этого. Этот фильм я буду защищать вечно»

Вторая часть «Мятежной Луны» запланирована к выходу 19 апреля.

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