София Бутелла оказалась не готова критике после «Мятежной Луны» Зака Снайдера

«Я думала, что готова к этому»: София Бутелла — о критике «Мятежной Луны» Зака Снайдера
Актриса София Бутелла в интервью Vulture рассказала о том, как она переживала всю критику, которая обрушилась на «Мятежную Луну» Зака Снайдера. По словам Бутеллы, она думала, что готова к критике, но её оказалось слишком много.
Больше всего она переживала за других членов команды и актёров, которые ради этого фильма отдались по максимуму.
«Я всегда думала, что готова ко всему этому, а потом я прочитала критику, которая обрушилась на «Мятежную Луну», и это действительно тронуло меня. Буду честна. Я будто сама ещё больше переживала за всех людей, принимавших участие в создании ленты. Я горжусь тем, что была частью этого. Этот фильм я буду защищать вечно»
Вторая часть «Мятежной Луны» запланирована к выходу 19 апреля.
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