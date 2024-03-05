София Бутелла оказалась не готова критике после «Мятежной Луны» Зака Снайдера

«Я всегда думала, что готова ко всему этому, а потом я прочитала критику, которая обрушилась на «Мятежную Луну», и это действительно тронуло меня. Буду честна. Я будто сама ещё больше переживала за всех людей, принимавших участие в создании ленты. Я горжусь тем, что была частью этого. Этот фильм я буду защищать вечно»