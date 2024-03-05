Актриса рассказала, как Кэмерон Диас перехватила ее роль в «Маске»

Американская актриса и модель Каприс Буре рассказала, что почти получила роль Тины Карлайл в фильме «Маска» 1994 года, однако ее опередила Кэмерон Диас. Кроме того, в конкуренции также участвовала Энджи Эверхарт, сообщает Daily Mail.

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Однажды я претендовала на одну из главных ролей в «Маске». О своей готовности участвовать в съемках также заявили Кэмерон Диас и Энджи Эверхарт. Я дважды ходила на повторные совместные слушания с Джимом Керри, — заявила Буре.

Актриса отметила, что об этом никто не знал, и она сама забыла про этот случай со временем. Буре подчеркнула, что несмотря на то, что ей не удалось получить роль, она не испытала никаких неприятных ощущений по этому поводу.

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