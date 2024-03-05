Режиссер Сарик Андреасян назвал Козловского нехорошим человеком

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что ему с актером Данилой Козловским «не по пути», и вспомнил, как звезда однажды оскорбил его в переписке. Этим постановщик поделился в YouTube-интервью с Мадонной Мур.

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«Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», — вспомнил режиссер.

По словам Андреасяна, он написал актеру, потому что хотел предложить сотрудничество и выслать сценарий проекта, однако Козловский в ответ его оскорбил. Он предположил, что спектакли с актером запрещают в России из-за его высокомерности и того, что он живет в «другом пространстве».

29 декабря стало известно, что Козловский в новом году отправится на гастроли по Европе. Спектакли пройдут на Кипре и в Германии.

В середине апреля активист Василий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.