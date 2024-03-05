Елизавета Боярская рассказала, какие чувства испытала при первой встрече с Максимом Матвеевым

Елизавета Боярская призналась, что влюбилась в своего мужа Максима Матвеева с первого взгляда. А вот ему потребовалась еще одна встреча, чтобы понять — перед ним мать его будущих детей.

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Елизавету Боярскую и Максима Матвеева считают одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. Однако роман между артистами начался далеко не сразу, ведь во время знакомства с дочерью главного мушкетера страны Матвеев был в отношениях. А Елизавета, тем временем, влюбилась в загадочного брюнета с первого взгляда. Об этом актриса и рассказала в интервью Светлане Бондарчук.

Случилось это на пробах картины Владимира Хотиненко «1612», которые проходили на Мосфильме.

«Меня поставили в пару с Максимом, — вспоминает Боярская. — Ну, я не знаю… Можно кино смотреть на эти темы, перечитывать книги со всякими словами восторженными. А я просто поняла, что вот это вот человек, которого я знаю. Вот — человек, с которым я хочу быть рядом. То есть у меня действительно там все вспыхнуло. Я не знаю, что это было. Но я прям остолбенела, когда увидела его. И пробы, не пробы… Мне было уже все равно. Я просто пыталась понять, кто это и почему я его раньше не видела».

Артисты познакомились и благополучно разошлись. В тот момент Матвеев еще не разглядел в Елизавете мать своих будущих детей.

«Кто-то нас тогда подвозил вместе и мы вдвоем сидели на заднем сидении, — продолжила рассказ актриса. — И вот, мне уже нужно было выходить из машины и я ему: «До свидания». И он: «До свидания!» Я думаю: «И все? Все? До свидания?» И как-то мы разошлись… В следующий раз встретились через несколько лет на съемках фильма «Не скажу». 17 дней подряд мы снимали. Мне этих 17 дней… да, мне одного часа хватило, чтобы просто понять — я влюблена невероятно! Но я не могу сказать, чем меня очаровал Максим и почему я в него влюбилась…»

Боярская отмечает, что отлично знала, что Матвеев женат на актрисе Яне Сексте. Эта история едва ли может считаться простой, но вдаваться в детали Елизавета не стала. Максим развелся, прожив в браке всего год. Вскоре актер женился на Боярской. А Яна после развода и жуткой депрессии встретила актера Дмитрия Марина, вышла замуж и родила дочь. Самое потрясающее, что теперь Елизавета и Максим дружат семьями с Яной и Дмитрием.

«Мы вчетвером хорошо и дружно общаемся и поддерживаем прекрасные отношения», — уверяет звезда кино.

Напомним, что Боярская и Матвеев в браке почти 14 лет. Артисты вместе воспитывают двоих сыновей и не исключают появление третьего ребенка.