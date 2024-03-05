Звезда «Дюны» пожаловалась на отношение к актрисам в Голливуде

Звезда фильма «Дюна-2», французская актриса Леа Сейду пожаловалась на отношение к актрисам в Голливуде. Ее слова приводит Harper's Bazaar.

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По мнению Сейду, киноиндустрия в США очень сурова по отношению к женщинам и рассматривает их внешность как товар.

«Женщинам трудно стареть. Я не хочу бояться оказаться нежеланной или потерять контракты», — заявила она.

Звезда добавила, что в Европе требования к внешности актрис находятся на более низком уровне.