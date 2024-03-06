Актер Никоненко раскрыл подробности отношений с Михалковым и Шукшиным

Актер Сергей Никоненко раскрыл подробности своих отношений с режиссерами Никитой Михалковым и Василием Шукшиным. Монолог советского и российского артиста публикует «Мослента».

© Мослента

Никоненко вспоминает, что жил с Михалковым целый год в своей квартире на Арбате. Актер рассказал, что тогда Михалков развелся с первой женой актрисой Анастасией Вертинской и режиссер тяжело переживал это время. Развод они оформили в 1971 году.

Шукшин также спал на раскладушке в квартире Никоненко на Арбате. Как рассказывает Никоненко, он провел у него несколько ночей. «Шукшин оказался на моей раскладушке, потому что жил как бомж. Да, у него было общежитие, но во время учебы», — вспоминает Никоненко.

В монологе актер также рассказывает о своем соседе Александре Абдулове, о Москве, а также вспоминает о своих ролях в кино — в частности, в кинокартине «Пой песню, поэт» он сыграл Сергея Есенина.