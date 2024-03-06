Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Камилы Валиевой в кино

Ранее Валиева сообщила, что проходит кастинги для съемок в кино и телевизионных проектах.

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«Могу только приветствовать такие начинания наших спортсменов. Они молодые люди, выбирают профессию, пробуют разное. Почему бы нет?

Что касается возможных ролей Камилы, то я не режиссер, сложно сказать, в каких образах она могла бы себя проявить.

Но она девочка талантливая, многого может добиться, если будет учиться актерскому мастерству», — считает Тарасова.

Камила Валиева: