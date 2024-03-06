Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Камилы Валиевой в кино

Тарасова о перспективах Валиевой в кино: «Она девочка талантливая, многого может добиться, если будет учиться актерскому мастерству»
Ранее Валиева сообщила, что проходит кастинги для съемок в кино и телевизионных проектах.
«Могу только приветствовать такие начинания наших спортсменов. Они молодые люди, выбирают профессию, пробуют разное. Почему бы нет?
Что касается возможных ролей Камилы, то я не режиссер, сложно сказать, в каких образах она могла бы себя проявить.
Но она девочка талантливая, многого может добиться, если будет учиться актерскому мастерству», — считает Тарасова.
«Прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, надеюсь, вы меня еще увидите»
Sports.ru: главные новости
Юрист Анцелиович о Валиевой в Китае: «Если это чисто коммерческое шоу, то участие возможно. Это не нарушение условий дисквалификации»
Татьяна Тарасова: «Не могу сказать, что Олимпийские игры себя изжили. Но отсутствие на последних флага России – безобразие»
У «Торпедо» 10 бросков в створ за два периода игры со СКА. В сторону ворот – 14:55