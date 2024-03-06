Милош Бикович рассказал, кого хотел бы сыграть в будущем

На Всероссийском фестивале молодежи актер из Сербии Милош Бикович - звезда фильмов "Холоп" и "Вызов" - сразу стал своим. Творческая встреча с актером прошла в рамках флагманского марафона Российского общества "Знание". На встрече с молодежью мира Милош поздоровался на русском и сербском, на вопросы ребят из Индии отвечал на английском, а когда к микрофону подошли земляки-сербы, мигом спустился в зал - обниматься.

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В 2021 году Милош получил российское гражданство и называет свои отношения с Россией "счастливым браком". Кстати, в реальной семье Биковича недавно случилось пополнение - в январе родился сын. И актер признался, что ему, как молодому отцу, приходится сложновато.

- Каждой женщине, которая родила и воспитала ребенка, надо поставить памятник. Всем мамам мира низкий поклон, - поделился эмоциям актер.

Конечно, были вопросы о кино, о ролях и о мечтах.

- Я уже давно понял, не я ищу роли, а они находят меня, - признался актер. - Кого хотелось бы сыграть? Было бы интересно сыграть Александра Невского, но все зависит от сценария. Я точно могу вам сказать, что хотел бы сыграть человека, на которого я совсем не похож.

Милош рассказал жителям Города молодежи мира, как работал над главной ролью в сериале о легендарном Муслиме Магомаеве.