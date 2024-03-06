Милош Бикович рассказал, кого хотел бы сыграть в будущем
На Всероссийском фестивале молодежи актер из Сербии Милош Бикович - звезда фильмов "Холоп" и "Вызов" - сразу стал своим. Творческая встреча с актером прошла в рамках флагманского марафона Российского общества "Знание". На встрече с молодежью мира Милош поздоровался на русском и сербском, на вопросы ребят из Индии отвечал на английском, а когда к микрофону подошли земляки-сербы, мигом спустился в зал - обниматься.
В 2021 году Милош получил российское гражданство и называет свои отношения с Россией "счастливым браком". Кстати, в реальной семье Биковича недавно случилось пополнение - в январе родился сын. И актер признался, что ему, как молодому отцу, приходится сложновато.
- Каждой женщине, которая родила и воспитала ребенка, надо поставить памятник. Всем мамам мира низкий поклон, - поделился эмоциям актер.
Конечно, были вопросы о кино, о ролях и о мечтах.
- Я уже давно понял, не я ищу роли, а они находят меня, - признался актер. - Кого хотелось бы сыграть? Было бы интересно сыграть Александра Невского, но все зависит от сценария. Я точно могу вам сказать, что хотел бы сыграть человека, на которого я совсем не похож.
Милош рассказал жителям Города молодежи мира, как работал над главной ролью в сериале о легендарном Муслиме Магомаеве.
- Скажу честно, когда пришло это предложение, я не знал, кто такой Магомаев, - сказал Бикович. - Для меня его талант, его прекрасный голос, песни - все было открытием. Он был и оперным певцом, и выступал на эстраде. Нужно было найти тонкую грань между двумя этими ипостасями. Магомаев жил на грани между любовью и работой, между оперным пением и эстрадой, между мировой славой и славой в СССР. Не каждый такое выдержит. Поэтому и история получилась такая напряженная.