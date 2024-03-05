«Учусь у детей наивности». Актер Вольфганг Черни бросил врачебное дело ради кино

Сериал «Иные» вышел на онлайн-платформе «Кинопоиск». Сюжет разворачивается в 1930–1940-х годах, в мире, где существуют люди со сверхспособностями. Одну из главных ролей — Максимилиана Нойманна — исполнил австрийский актер Вольфганг Черни. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

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— Вольфганг, вы сами хотели бы обладать суперсилой?

— Давайте будем честны, кто бы не хотел обладать уникальным даром? Допустим, способностью внушения: и вот уже никаких споров по поводу того, что смотреть.

— Что интересного и необычного было на съемочной площадке «Иных»?

— Во время съемок я часто носил специальную маску, поэтому мне приходилось играть глазами и телом. Было приятно видеть на площадке большое количество детей — замечательных начинающих актеров, которые сочетают в себе профессионализм с наивностью и игривостью. Мы можем многому у них поучиться.

— Складывается ощущение, что вы постоянно чему-то учитесь: выпускник спортивной гимназии, инструктор по лыжному спорту, сдали экзамен в медицинском университете Вены, дайвер, пловец и так далее...

— Я совмещаю свои хобби с работой, будь то спорт, музыка, литература, финансы или путешествия. Никогда не знаешь, когда и для какой роли что-то может пригодиться!

— Ваш отец — дантист, брат — пластический хирург, вы начинали учиться в медицинском, желая работать в ожоговом центре… Почему все же выбрали не врачебное дело, а кино?

— Эта мечта была у меня с детства. Когда я изучал медицину, меня внезапно посетила мысль: «А что если я стану актером?» Решение было принято относительно быстро, и тогда я сделал все возможное, чтобы учиться в хорошей актерской школе. Потому что для меня, выходца из академической семьи, это было очень важно.

— У вас есть и режиссерский опыт, вы снимали короткометражное кино «Equites Ex Animo» («Рыцари сердца») (2014). Как вам понравился подобный процесс?

— Это была очень спонтанная режиссерская попытка. Меня попросили снять рекламный ролик, а я создал короткометражный художественный фильм. Это игра со средневековыми клише с упором на аутентичные батальные сцены. Съемки проходили в лесу к югу от Вены и длились трое суток.

Это были три очень долгих и напряженных съемочных дня. Фильм был снят в частном порядке и никогда не отправлялся на фестивали. Возможно, я повторю этот опыт, было весело взять руководство на себя.

— У вас родился сын Леонард от жены Виктории. Каким языкам планируете учить его с детства и почему?

— Виктория разговаривает с Леонардом на русском языке, я — на немецком, а друг с другом мы общаемся по-английски. Мы стараемся научить его трем языкам с раннего возраста, потому что, по нашему мнению, это самый большой подарок, который мы можем ему дать. Ведь языки открывают горизонты — менталитет, культуру. И юмор народа часто можно почувствовать только через язык.

— К кому обращаетесь за поддержкой, когда трудно, и что может придать вам сил?

— К моей семье: жене, матери, брату, отцу. К самым близким друзьям. Спорт всегда помогает мне отвлечься и набраться сил, физическая форма позволяет взять психику под контроль!

ДОСЬЕ

Актер Вольфганг Черни родился 31 августа 1984 года в Вене. Окончил Венскую консерваторию по специальности «драма», курсы Американской академии драматических искусств. В России дебютировал в сериале «Снайперы: Любовь под прицелом» в 2012 году. Сейчас в его фильмографии более 40 ролей в различных проектах, включая: «Красный призрак», «Последний богатырь» и другие.

Происхождение

Фамилия Черни по звучанию напоминает славянскую. Артист родом с востока Австрии, куда когда-то входила Чехия. И у этой фамилии чешские корни. Ее значение переводится как «черный».

Спорта много не бывает

Вольфганг окончил спортивную гимназию. Боксирует, умеет обращаться с холодным и огнестрельным оружием, управлять не только авто, но и мотоциклом, владеет верховой ездой, инструктор по лыжам, дайвер, профессиональный пловец, серфер, сноубордист, занимался акробатикой.

Познакомился с женой в Москве

Свою спутницу жизни Викторию Вольфганг встретил в Москве в 2016 году на одном из мероприятий, посвященных выходу сериала «Истребители-2».

Оказалось, что девушка не только хороша собой, но и прекрасно говорит по-английски, а также разделяет интересы молодого человека к спорту и путешествиям. Летом в 2019 году они поженились. Весной 2021-го у пары родился сын Леонард.

Часто играет иностранцев

Артист говорит на четырех языках: немецком, английском, французском и русском. Начав сниматься в России без знания языка, он понял, что ему этого мало. И чтобы расширить палитру возможностей, стал изучать наш язык. Во многих ролях он играет иностранцев, реплики которых переводят на русский при озвучивании.

Мог стать пластическим хирургом

Вольфганг два года учился в медицинском институте, намереваясь стать пластическим хирургом и помогать людям восстанавливаться после травм. Однако стремление заниматься искусством и взаимодействовать с душой, а не с телом, взяло верх, и мужчина сменил направление своего обучения и развития. Помимо кино Вольфганг играл на сценах венских театров «Драхенгассе» и «Фолькстеатр» в спектаклях по Шекспиру и Шиллеру, а также в мюнхенском театре «Шаубург».