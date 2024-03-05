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Режиссер Игудин заявил, что певец Юра Шатунов мог не дожить до славы

Певец Юра Шатунов (1973-2022) мог не дожить до создания группы «Ласковый май», участие в которой сделало его суперзвездой. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал режиссер документального фильма «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» Александр Игудин.

Режиссер Игудин заявил, что певец Юра Шатунов мог не дожить до славы
© Газета.Ru

Игудин дружил с Шатуновым 35 лет и признается: в фильме описаны подробности нескольких случаев, когда жизнь друга висела на волоске, а спасало его только чудо.

«По всем реалиям того времени и обстоятельствам своего рождения Юра Шатунов не то что не должен был стать звездой, он в принципе не должен был дожить до возраста окончания школы», — говорит он.

Он также указал на удивительное совпадение: Шатунов родился в машине скорой помощи и в ней же закончил свой земной путь. Однако, подчеркнул Игудин, остались песни артиста.

«И осталось незабываемое ощущение того, что здесь, среди нас, был Юра. Этот период когда-то назовут Юрским», — не сомневается режиссер.

О Шатунове в новом фильме расскажут его дети, коллеги по «Ласковому маю» и многие известные артисты — Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Алсу, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Сергей Бурунов, Хабиб, Сергей Мазаев, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов, Александр Шаганов, музыканты группы Billy`s Band и др.

Премьера документального фильма «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» состоится 7 марта в 18:00 на канале РЕН ТВ.

Актеры
Александр Игудин
Александр Шаганов
Сосо Павлиашвили
Татьяна Буланова
Сергей Мазаев
Сергей Бурунов
Юрий Шатунов
Дмитрий Маликов
Денис Клявер
Андрей Малахов
Дима Билан
Николай Басков
Лера Кудрявцева
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