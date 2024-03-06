Кейт Уинслет жалеет, что раньше в Голливуде не было координаторов интимных сцен

Известная английская актриса Кейт Уинслет поддержала решение авторов фильмов привлекать к съёмкам координаторов постельных сцен — специальных людей, которые помогают актёрам сохранить личные границы без потери качества кадров.

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Уинслет отметила, что такой человек пригодился бы ей в каждом случае, когда она снималась в интимной сцене или просто в сцене с поцелуем.

Было бы хорошо, если бы кто-нибудь был на моей стороне, потому что мне всегда приходилось постоять за себя.

Кейт объяснила, что молодым актрисам бывает сложно сказать о простых вещах: например, что ей не нравится ракурс камеры или что она не хочет сниматься, пока в комнате настолько много людей.

Это такие мелочи. Но когда ты молод, ты так боишься разозлить людей или показаться грубым или жалким, просто потому что тебе нужны такие вещи. Поэтому научиться иметь право голоса в такой среде было очень и очень сложно.

За свою карьеру Кейт Уинслет снялась в десятках интимных сцен — например, в «Титанике», «Чтеце» или фильме «Между нами горы».