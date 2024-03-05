Пересильд забрала премию ИРИ за инновационный подход в фильме «Вызов»

Фильм «Вызов» одержал победу в номинации «Мы из будущего» на Национальной премии интернет-контента. Ее Институт развития интернета вручает за смелую идею и инновационный подход при создании контента. Получать награду на сцену вышла исполнившая главную роль в картине актриса Юлия Пересильд.

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Я надеюсь, что благодаря этой награде к нашему фильму прибавится молодое поколение зрителей. Потому что фильм хорошо получился. И сегодня как никогда важно, [что] мы снова первые в космосе. И этого уже не изменить, что бы там ни было. Первый фильм, снятый в космосе, — он за нами, — сказала Пересильд.

Фильм «Вызов» вышел в прокат 20 апреля 2023 года. Для его съемок 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.