Звезда «Счастливы вместе» часто посещает памятник Гене Букину в Екатеринбурге

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, регулярно посещает памятник своему персонажу. Об этом рассказал сам актер.

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«Практически каждый год, а вернее каждый раз, когда я заезжаю в Екатеринбург, подхожу к памятнику Гене Букину», — заявил Логинов «КП-Екатеринбург».

Актер отметил, что делает это в знак благодарности к зрителям и екатеринбуржцам, которые любят этот сериал.

В декабре 2023 года вышло продолжение знаменитого сериала «Букины». Виктор Логинов заявил, что новой волны славы после этого не ощутил. По его словам, некоторым фанатам новое видение проекта не понравилось, и он понимает почему.

«Но „Букины“ — это уже совсем другая история, другой формат съемок, изменившиеся герои», — поделился Логинов.

Также актер заявил, что, возможно, будет продолжение сериала, сказано в тексте.