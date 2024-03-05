Оксана Акиньшина вышла в свет без Козловского

Актриса появилась на премьере сериала

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Российская актриса Оксана Акиньшина редко посещает публичные мероприятия. Но не смогла пропустить премьеру сериала в «Художественном».

Для выхода звезда выбрала брючный костюм бежевого цвета и черную сумочку. Но многие обратили внимание на отсутствие другого важного аксессуара — а именно спутника артистки Данилы Козловского.

Вероятно, он не мог поддержать спутницу своим присутствием из-за того, что в данный момент находится с дочерью Одой Валентиной от Ольги Зуевой в США.

Многие отметили, что при этом Оксана была в хорошем настроении и успела пообщаться с коллегами. Но вот с прессой разговаривать актриса традиционно отказалась.