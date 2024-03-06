Леа Сейду рассказала об отношении к актрисам в Голливуде

Французская киноактриса Леа Сейду, снимавшаяся в фильме «Дюна-2», сообщила, как в Голливуде относятся к актрисам. Она отметила, что американская киноиндустрия несправедлива к женщинам.

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Сейду добавила, что актрисам в США трудно стареть, поэтому она не хочет завершить работу, когда уже не будет молодой. По ее словам, в Европе требования к внешности актрис не такие высокие, пишет Harper's Bazaar.

«У меня больше свободы, потому что я европейская актриса, и это меня устраивает. В Америке нужно соответствовать. Я не хочу приспосабливаться к системе, я хочу, чтобы система адаптировалась ко мне», – поделилась Сейду.

Ранее голливудская актриса Натали Портман рассказала в интервью, как изменилась киноиндустрия Голливуда.