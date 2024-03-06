Анна Седокова рассказала о своем недуге

<p><strong>Анна Седокова</strong> часто делится с поклонниками своими опытом борьбы с крапивницей, от которой она страдает с детства и которая иногда дает о себе знать. Недавно в своем личном блоге она снова <strong>обратилась</strong> к этой теме, поделившись обострением заболевания и появлением характерных пятен на коже. Певица выразила надежду, что это не окажет влияние на ее жизнь и <strong>карьеру,</strong> вспомнив случай, когда заболевание уже мешало ей выступить, <a href="https://boda.su/posts/id24712-anna-sedokova-zagovorila-o-bolezni" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p> <p>Также в последнее время Седоква привлекла <strong>внимание</strong> своими комментариями о возможном расставании с мужем Янисом Тиммой, обещая начать новую жизнь и сосредоточиться на <strong>саморазвитии.</strong> Однако вскоре после этого она вновь отправилась за границу, что вызвало слухи среди фанатов о <strong>возобновлении</strong> отношений с Тиммой, особенно после его недавних любовных <strong>признаний.</strong></p> <p>Седоква, активно участвующая в публичных мероприятиях, некоторое время назад <strong>анонсировала</strong> свое появление на церемонии награждения, организованной одним из журналов. Она планировала поразить публику своим внешним видом, проходя по <strong>красной</strong> дорожке в элегантном наряде.</p> <p>Однако 13 ноября она неожиданно сообщила своим <strong>подписчикам</strong> в социальных сетях, что вынуждена изменить свой наряд из-за обострения <strong>крапивницы,</strong> чтобы скрыть пятна на коже, хотя ранее планировала показать идеальное тело с загаром, полученным во время участия в <strong>проекте</strong> «Последний герой».</p>