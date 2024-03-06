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Анна Седокова рассказала о своем недуге

<p><strong>Анна Седокова</strong> часто делится с&nbsp;поклонниками своими опытом борьбы с&nbsp;крапивницей, от&nbsp;которой она страдает с&nbsp;детства и&nbsp;которая иногда дает о&nbsp;себе знать. Недавно в&nbsp;своем личном блоге она снова <strong>обратилась</strong> к&nbsp;этой теме, поделившись обострением заболевания и&nbsp;появлением характерных пятен на&nbsp;коже. Певица выразила надежду, что это не&nbsp;окажет влияние на&nbsp;ее&nbsp;жизнь и&nbsp;<strong>карьеру,</strong> вспомнив случай, когда заболевание уже мешало ей&nbsp;выступить, <a href="https://boda.su/posts/id24712-anna-sedokova-zagovorila-o-bolezni" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p> <p>Также в&nbsp;последнее время Седоква привлекла <strong>внимание</strong> своими комментариями о&nbsp;возможном расставании с&nbsp;мужем Янисом Тиммой, обещая начать новую жизнь и&nbsp;сосредоточиться на&nbsp;<strong>саморазвитии.</strong> Однако вскоре после этого она вновь отправилась за&nbsp;границу, что вызвало слухи среди фанатов о&nbsp;<strong>возобновлении</strong> отношений с&nbsp;Тиммой, особенно после его недавних любовных <strong>признаний.</strong></p> <p>Седоква, активно участвующая в&nbsp;публичных мероприятиях, некоторое время назад <strong>анонсировала</strong> свое появление на&nbsp;церемонии награждения, организованной одним из&nbsp;журналов. Она планировала поразить публику своим внешним видом, проходя по&nbsp;<strong>красной</strong> дорожке в&nbsp;элегантном наряде.</p> <p>Однако 13 ноября она неожиданно сообщила своим <strong>подписчикам</strong> в&nbsp;социальных сетях, что вынуждена изменить свой наряд из-за обострения <strong>крапивницы,</strong> чтобы скрыть пятна на&nbsp;коже, хотя ранее планировала показать идеальное тело с&nbsp;загаром, полученным во&nbsp;время участия в&nbsp;<strong>проекте</strong> &laquo;Последний герой&raquo;.</p>

Актеры
Янис Тимма
Анна Седокова