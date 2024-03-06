Звезда «Бригады» Вдовиченков впервые стал дедушкой

Российский актер и звезда сериала «Бригада» Владимир Вдовиченков рассказал о том, что впервые стал дедушкой. Его слова приводит KP.RU.

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52-летний артист заявил, что 2 декабря прошлого года у него родился внук Михаил. Вдовиченков признался, что еще не видел ребенка вживую, а только на фотографиях, так как его родители, сын актера Леонид и его невестка Евгения, проживают в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, ощущения странные. Смотрю в зеркало: "Дедушка? Вроде пока не похож". Но, конечно, я понимал, что рано или поздно это произойдет. Это жизнь», — сказал звезда «Бригады».

Вдовиченков добавил, что поедет на крестины внука, если его позовут.

«Я здесь человек подневольный. Не хозяин», — рассказал актер, подчеркнув, что в их семье никому не навязывается.

У артиста двое детей от двух предыдущих браков — 31-летний сын Леонид и 18-летняя дочь Вероника. Сейчас Вдовиченков проживает со своей третьей супругой, актрисой Еленой Лядовой. У пары пока нет общих детей.