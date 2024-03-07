Кристина Асмус провела под водой три часа

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об экстремальных съемках под водой. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

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«Даже не знаю, это нормас вообще? Короче, я очень боялась и пугала съемочную группу, что у меня ничего не получится и я запорю все кадры. Потому что помимо того, что под водой надо было открывать глаза и не дышать, надо было еще делать спокойное, безмятежное лицо и успевать играть что-то», — заявила артистка.

Поклонники знаменитости выразили обеспокоенность состоянием Асмус, поскольку на съемки в Санкт-Петербург она отправилась после болезни. В Москве звезда «Интернов» лежала с температурой 39.

Асмус, в свою очередь, заверила, что «провела эти три часа по кайфу и вообще выходить не хотела». Актриса также в шутку добавила, что теперь рассчитывает получить роль в кинокомиксе «Аквамен» режиссера Джеймса Вана.

Ранее сообщалось, что актриса Оксана Акиньшина вышла в свет с бойфрендом Кристины Асмус.

Также Асмус намекнула на воссоединение с юмористом Гариком Харламовым.