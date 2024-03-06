Кустурица заявил, что Раскольникова в его фильме может сыграть студент

Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что исполнителя главной роли в своём будущем фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.

© Кадр из сериала "Преступление и наказание"

«Есть роли, которые будут играть знаменитые русские актёры. А на главную роль мне важно найти лицо, которое никогда не видели», — заявил режиссёр в интервью газете «Известия».

По его словам, это может быть молодой актёр из ВГИКа или какой-либо другой школы, а также юноша, который никогда нигде не снимался.

Кустурица рассказал, что планирует посетить российские театры, в частности в Москве и Петербурге, чтобы подобрать актёрский состав. Он отметил, что «в России талантливых актёров много».

Выход картины запланирован на 2025 год.