Почему Джиджи Хадид не придет на «Оскар» с Брэдли Купером

Модель Джиджи Хадид не придет на премию «Оскар» с Брэдли Купером. Об этом сообщает ET Online.

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Как сообщает инсайдер, несмотря на слухи о совместном выходе на «Оскаре», модель решила остаться дома со своей дочерью Хай. До этого Page Six утверждал, что их отношения вышли на новый уровень. Он также добавил, что «они полностью увлечены друг другом».

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с Брэдли Купером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью актера, после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В конце февраля Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании.