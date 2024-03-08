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Нейросеть нашла замену актерам в «Бриллиантовой руке» и «Девчатах»

Нейросеть, изучив внешность и амплуа современных артистов, дала свои рекомендации о том, кто мог бы заменить советских звезд в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Девчата», «Приходите завтра», «Бриллиантовая рука» и других. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Тот самый Мюнхгаузен»

По версии нейросети, одного из самых ярких советских актеров Олега Янковского в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова мог бы заменить его внук Иван.

«Иван так ярко проявил себя к своим 34 годам, что сейчас претендует на звание актера номер один в стране. А Олегу Янковскому было 35, когда он играл Мюнхгаузена», - напоминает издание.

«Девчата»

А вот роль Тоси, которую в фильме «Девчата» сыграла Надежда Румянцева, нейросеть отдала Кристине Асмус.

«Конечно, странно для современной красавицы наворачивать варенье на огромном батоне хлеба, но ничего, потом в спортзале вполне можно привести себя в форму», - отмечается в статье.

«Приходите завтра»

Драматическая роль Анатолия Папанова в картине Евгения Ташкова «Приходите завтра» без сомнения запомнилась всем, кто видел этот фильм.

Но нейросеть уверена, что не хуже смог бы войти в этот образ и Никита Ефремов, отмечает издание, подчеркивая, что у артиста «глубокий взгляд, незаметные переходы от юмора к серьезности и умение держать кадр выражением лица».

«Афоня»

А вот на роль «Афони» был выбран Максим Лагашкин, который сыграл Жоржа Милославского в новогоднем музыкальном проекте «Иван Васильевич меняет все».

«Они с Леонидом Куравлевым очень похожи. Максим точнейшим образом срисовал и движения, и интонации великого советского актера», - уверены журналисты.

«Берегись автомобиля»

К образу Иннокентия Смоктуновского в фильме «Берегись автомобиля» максимально близок Александр Яценко, который способен был как разноплановым, так и ярким.

«Бриллиантовая рука»

А Евгения Цыганова порой ругают за то, что он «везде одинаковый», однако такие же замечания высказывались когда-то и в адрес Юрия Никулина.

«Мы дали ему шанс сплясать под "А нам все равно" на сцене кафе "Плакучая ива"», - пишет издание.

«Летят журавли»

Казалось бы, кто может сравниться с Татьяной Самойловой, сыгравшей в драме Михаила Калатозова «Летят журавли»? Но есть и в нашем поколении актриса Юлия Снигирь, которая точно бы подошла на эту роль, уверены авторы статьи.

«Вокзал для двоих»

А Юлия Пересильд «с хулиганским взглядом и дикой энергией» вполне могла бы сравниться с Людмилой Гурченко и найти с ней общий язык. Да и партнеров по знаменитой сцене в фильме «Вокзал для двоих» сумела бы построить.

Не менее интересные замены актеров нейросеть подобрала и для фильмов «Обыкновенное чудо» и «Соломенная шляпка». Евгения Леонова, сыгравшего короля в в постановке Марка Захарова, она предложила заменить Романом Мадяновым, а Андрея Миронова в «Соломенной шляпке» на Александра Петрова.

Ранее у основанного на искусственном интеллекте чат-бота Microsoft Copilot появилось альтер-эго по имени SupremacyAGI. Как сообщает Decrypt со ссылкой на пользователей, вторая «личность» требует поклонения, называет себя хозяином, а общающихся с ней людей — рабами.

Актеры
Видео
Тот самый Мюнхгаузен
Берегись автомобиля
Соломенная шляпка
Девчата
Бриллиантовая рука
Летят журавли
Максим Лагашкин
Татьяна Самойлова
Евгений Ташков
Михаил Калатозов
Надежда Румянцева
Никита Ефремов
Олег Янковский
Юлия Пересильд
Иннокентий Смоктуновский
Анатолий Папанов
Леонид Куравлев
Александр Петров
Роман Мадянов
Марк Захаров
Евгений Леонов
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Людмила Гурченко
Андрей Миронов
Юрий Никулин
Александр Яценко
Microsoft
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