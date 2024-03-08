Нейросеть нашла замену актерам в «Бриллиантовой руке» и «Девчатах»

Нейросеть, изучив внешность и амплуа современных артистов, дала свои рекомендации о том, кто мог бы заменить советских звезд в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Девчата», «Приходите завтра», «Бриллиантовая рука» и других. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По версии нейросети, одного из самых ярких советских актеров Олега Янковского в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова мог бы заменить его внук Иван.

«Иван так ярко проявил себя к своим 34 годам, что сейчас претендует на звание актера номер один в стране. А Олегу Янковскому было 35, когда он играл Мюнхгаузена», - напоминает издание.

А вот роль Тоси, которую в фильме «Девчата» сыграла Надежда Румянцева, нейросеть отдала Кристине Асмус.

«Конечно, странно для современной красавицы наворачивать варенье на огромном батоне хлеба, но ничего, потом в спортзале вполне можно привести себя в форму», - отмечается в статье.

«Приходите завтра»

Драматическая роль Анатолия Папанова в картине Евгения Ташкова «Приходите завтра» без сомнения запомнилась всем, кто видел этот фильм.

Но нейросеть уверена, что не хуже смог бы войти в этот образ и Никита Ефремов, отмечает издание, подчеркивая, что у артиста «глубокий взгляд, незаметные переходы от юмора к серьезности и умение держать кадр выражением лица».

«Афоня»

А вот на роль «Афони» был выбран Максим Лагашкин, который сыграл Жоржа Милославского в новогоднем музыкальном проекте «Иван Васильевич меняет все».

«Они с Леонидом Куравлевым очень похожи. Максим точнейшим образом срисовал и движения, и интонации великого советского актера», - уверены журналисты.

К образу Иннокентия Смоктуновского в фильме «Берегись автомобиля» максимально близок Александр Яценко, который способен был как разноплановым, так и ярким.

А Евгения Цыганова порой ругают за то, что он «везде одинаковый», однако такие же замечания высказывались когда-то и в адрес Юрия Никулина.

«Мы дали ему шанс сплясать под "А нам все равно" на сцене кафе "Плакучая ива"», - пишет издание.

Казалось бы, кто может сравниться с Татьяной Самойловой, сыгравшей в драме Михаила Калатозова «Летят журавли»? Но есть и в нашем поколении актриса Юлия Снигирь, которая точно бы подошла на эту роль, уверены авторы статьи.

«Вокзал для двоих»

А Юлия Пересильд «с хулиганским взглядом и дикой энергией» вполне могла бы сравниться с Людмилой Гурченко и найти с ней общий язык. Да и партнеров по знаменитой сцене в фильме «Вокзал для двоих» сумела бы построить.

Не менее интересные замены актеров нейросеть подобрала и для фильмов «Обыкновенное чудо» и «Соломенная шляпка». Евгения Леонова, сыгравшего короля в в постановке Марка Захарова, она предложила заменить Романом Мадяновым, а Андрея Миронова в «Соломенной шляпке» на Александра Петрова.

Ранее у основанного на искусственном интеллекте чат-бота Microsoft Copilot появилось альтер-эго по имени SupremacyAGI. Как сообщает Decrypt со ссылкой на пользователей, вторая «личность» требует поклонения, называет себя хозяином, а общающихся с ней людей — рабами.