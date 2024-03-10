«Режиссеры рвут на себе волосы»: актеры, с которыми боятся работать

Портал Life назвал шесть актеров и телеведущих, от которых режиссеры, по версии издания, «рвут на себе волосы». Life включил в свою подборку громкие истории об этих знаменитостях.

Life отмечает, что Джигурда нередко оказывается в центре скандалов. Издание рассказало о съемках клипа Анны Калашниковой, в которых участвовал актер. Съемки проходили во время пандемии и их участникам было необходимо носить медицинские маски. Life утверждает, что Джигурда долго отказывался это сделать, заявляя, что он «не раб».

Life отмечает, что режиссеры не жаловались на Кологривого, но в одном из интервью он сам рассказал об особенностях своего подхода к съемкам. Актер отмечал, что приходил на съемки на один-два часа позже, так как вовремя работа никогда не начиналась.

Life напомнил об интервью актера журналистке Ксении Собчак, где тот рассказал о проблемах с алкоголем, которые были у него в юности. Актер отмечал, что однажды пришел на съемки в нетрезвом состоянии и их пришлось переносить. Тогда он выплатил штраф более чем в 500 тысяч рублей. Со временем актеру удалось изменить свою жизнь и избавиться от зависимости.

Гузееву Life назвал вспыльчивой. По версии портала, поведение ведущей, «скорее всего, часто выходит за рамки сценария». При этом зрители «хотят хлеба и зрелищ и любят, когда ведущую выводят из себя».

Life отмечает, что Николаева несколько раз останавливали за нарушение правил дорожного движения. В мае 2016 года суд признал актера виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в 15 суток ареста. В 2022-м сообщалось о госпитализации актера в психиатрическую клинику. Позже актер рассказал в интервью Андрею Малахову, что ему удалось справиться с проблемами, которые начались у него в 2016 году после смерти отца, и переосмыслить жизнь.

Life утверждает, что у телеведущей часто происходят перепалки с журналистами. В ноябре 2023-го она высказалась о травле из-за внешности и раскритиковала фотографов, которые стараются снимать знаменитостей с неудачных ракурсов, отмечает издание.