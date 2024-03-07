Актриса Орнелла Мути напишет книгу о своей жизни в России

Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила о намерении написать книгу, связанную с Россией. Об этом она рассказала на просветительском марафоне в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«У меня есть проект написать книгу о своей жизни, которая начинается отсюда, с России и Италии», - сказала актриса.

Мути призналась, что продолжает изучать русский язык, но свой уровень оценила как очень низкий. Она отметила, что особенно сложно ей даются падежи.

Ранее Мути рассказала о желании поработать в России. В феврале 2022 года она заявила о намерении стать гражданкой РФ, напоминает «Радиоточка НСН».