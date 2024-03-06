Рубашку Колина Ферта со съемок «‎Гордости и предубеждения»‎ продали за $32 тысячи

Льняная рубашка английского актера Колина Фёрта, в которой он снимался в экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice, 1995), ушла с молотка за £25 000 (почти $32 000). Лот, выставленный на торгах Kerry Taylor Auctions, вызвал большой интерес и был продан с трехкратным превышением оценочной стоимости.

© Кадр из сериала "Гордость и предубеждение"

Роль холостого аристократа Фицуильяма Дарси в мини-сериале Би-би-си оказалась звездной для Фёрта. Работавшая над дизайном костюмов для сериала Дина Коллин, слова которой приводятся в описании лота, вспоминает, как Фёрт "в одночасье превратился из уважаемого классического актера в секс-символа". Этому способствовала сцена, в которой мистер Дарси после купания в реке выходит на берег в длинной рубашке. Именно как "мокрую рубашку" Фёрта ее и выставили на торги вместе с костюмами актеров из других известных теле- и кинофильмов.

Самым дорогим из них стало розовое бальное платье Christian Dior, в котором Мадонна появляется в одной из финальных сцен мюзикла "Эвита" (Evita, 1996). За наряд, сшитый 70 лет назад, покупатель отдал £50 000 ($63 500).