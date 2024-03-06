Андреасян раскрыл, почему снимает жену в своих проектах

У актрисы Лизы Моряк широкий актерский диапазон, отметил режиссер Сарик Андреасян в интервью NEWS.ru. Именно поэтому он часто снимает ее в своих проектах. По словам Андреасян, это никак не связано с тем, что актриса — его жена.

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Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту. Зачем ей выглядеть в дурном свете? Зачем мне как продюсеру тоже выглядеть в дурном свете? — сказал Андреасян.

Режиссер добавил, что давно работает в кино, знает многих актеров, их профессиональные возможности. По его словам, каждый раз проводить для них кастинг вовсе не обязательно. Это может быть унизительно для них, заметил Андреасян.

Зачем звать на пробы Диму Нагиева или Константина Лавроненко? — задался вопросом режиссер.

Лиза Моряк сыграла главную роль в фильме «Онегин» своего мужа режиссера Сарика Андреасяна. Моряк снималась во многих проектах супруга, включая нашумевший сериал «Жизнь по вызову» об эскорте. В нем она сыграла начинающую элитную проститутку, которая приезжает покорять Москву.

Премьера фильма «Онегин» состоялась ранее в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии впервые после операции появился юморист Евгений Петросян. Артист был без жены и пребывал в прекрасном расположении духа.