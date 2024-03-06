Актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в рекламе Chanel

В недавно представленном рекламном ролике французского модного дома Chanel, Брэд Питт и Пенелопа Крус выступают в ролях кокетливой пары. Актеры описывают сценарий, где они появляются в изысканном ресторане La Belle Epoque, эпоху которого охватывает период европейской истории перед Первой мировой войной, пишет boda.

© CHANEL

Брэд Питт, будучи 60-летним, производит впечатление в образе с черным пиджаком и свитером, что подчеркивает его статус голливудской звезды, в то время как 49-летняя Пенелопа Крус выглядит как настоящая красавица, дополнив свой образ черным платьем и акцентом на глаза. Рекламный ролик, выполненный в черно-белой цветовой гамме, оставляет впечатление предопределенной судьбой встречи под руководством Инес и Винуда.

В начале рекламы пара изображена в автомобиле в пути на свидание в ресторан, где между ними ощущается сексуальное напряжение. Питт, за рулем спортивного авто, предлагает Круз на ужин стейк. В ресторане они выбирают «Шатобриан» со степенью прожарки средне. Момент затишья наступает, когда Круз интересуется о времени уезда Питта в Монте-Карло, но их разговор прерывается вопросом официантки о закусках, на что они отказываются. Их диалог возобновляется после ухода официантки с вопросом о свободных номерах в отеле, предполагая возможность продолжения вечера вместе, при этом на столе лежит черная сумка Chanel.

Этот рекламный ролик служит введением к показу коллекции готовой одежды Chanel осень-зима 2024–25 и является отсылкой к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, символизируя начало любовной истории в Довиле.