Сарик Андреасян назвал причину популярности Кологривого

Режиссер Сарик Андреасян назвал причину популярности актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.

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Режиссер назвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» народным героем. По его словам, для зрителя Кологривый «резонирует с ребятами из соседнего двора».

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Андреасян также возразил актеру, заявившему, что в кино побеждают связи, а не талант. По мнению режиссера, карьера самого Кологривого опровергает это утверждение.