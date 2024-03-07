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Сарик Андреасян назвал причину популярности Кологривого

Режиссер Сарик Андреасян назвал причину популярности актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.

Сарик Андреасян назвал причину популярности Кологривого
© Gazeta.ru

Режиссер назвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» народным героем. По его словам, для зрителя Кологривый «резонирует с ребятами из соседнего двора».

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Андреасян также возразил актеру, заявившему, что в кино побеждают связи, а не талант. По мнению режиссера, карьера самого Кологривого опровергает это утверждение.

«Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой», — заявил Андреасян.
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