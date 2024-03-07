Сарик Андреасян назвал причину популярности Кологривого

Режиссер Сарик Андреасян назвал причину популярности актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.
Режиссер назвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» народным героем. По его словам, для зрителя Кологривый «резонирует с ребятами из соседнего двора».
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Андреасян также возразил актеру, заявившему, что в кино побеждают связи, а не талант. По мнению режиссера, карьера самого Кологривого опровергает это утверждение.
«Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой», — заявил Андреасян.
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