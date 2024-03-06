Бездетность, болезнь матери, театр: куда пропала актриса Светлана Устинова

Светлана Устинова — российская киноактриса, сценарист и продюсер, которая обрела популярность благодаря роли Дашки в картине «Бумер. Фильм второй». Чем она сейчас занимается, в каких проектах принимает участие?

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Чем известна Устинова

Светлана Устинова родилась 1 мая 1982 года в Северодвинске Архангельской области. В 1999 году поступила в Финансовую академию по специализации «Управление финансовыми потоками». После четвертого курса ушла из вуза и поступила во ВГИК, который окончила в 2008 году.

Затем начала сотрудничать с Центром драматургии и режиссуры, где сыграла во многих постановках. Самой яркой работой молодой актрисы стал спектакль «Заговор чувств». В 2018 году она перешла во МХТ им. Чехова. Устинова появилась в таких спектаклях, как «Чайка», «Мальва», «Три сестры» и др.

Первой серьезной работой в кино стал фильм режиссера Петра Буслова «Бумер. Фильм второй», который вышел на экраны весной 2006 года. Там Устинова сыграла семнадцатилетнюю девушку Дашку, которая встретилась случайно с главным героем Котом (Владимир Вдовиченков).

Затем последовали роли в сериалах «Закон мышеловки», «Смерш» и «Азимут любви». Также она сыграла главную роль в военной драме «На краю стою», которая вышла в 2008 году.

В 2017 году Устинова впервые приехала на «Кинотавр» в качестве участницы. Фильм «Блокбастер», в котором актриса снялась вместе с близкой подругой Анной Чиповской, вошел в конкурсную программу. В 2022 году она сыграла роль главного тренера мужской футбольной команды в сериале «Домашнее поле». В настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 60 работ.

Что известно о личной жизни актрисы

В 2009 году Устинова вышла замуж за режиссера с Украины Марка Горобца. Они познакомились на совместных российско-украинских съемках фильма «Веское основание для убийства». Через несколько лет пара развелась.

В 2013 году актриса познакомилась с продюсером Ильей Стюартом. В 2015 году пара объявила о помолвке, а еще через два года они сыграли пышную свадьбу. В настоящее время известно, что у них пока нет детей.

Как справлялась с болезнью матери

В 2022 году в интервью Ксении Соловьевой Устинова призналась, что ее маме несколько лет назад диагностировали болезнь Альцгеймера.

«Ей шестьдесят пять. Как бы описать ее состояние? Она совершенно заперта в себе. Никого не узнает. Мы с папой думали про пансионаты, но в итоге сошлись, что мама останется дома. Нашли ей хорошую сиделку. Выработался график жизни — очень приемлемый, насколько это вообще может быть приемлемо», — рассказала она.

Актриса отметила, что ее мама постоянно поет и знает все песни наизусть, хотя раньше она была довольно стеснительным человеком.

Чем сейчас занимается Устинова

Актриса играет на сцене МХТ им. Чехова. 9 марта она примет участие в спектакле «Мальва», где исполнит одну из главных ролей. В постановке также участвуют Алексей Кирсанов, Андрей Кузичев, Артем Быстров и Олег Гаас.

Также Устинова задействована в спектакле «Три сестры», который показывают в театре МХТ им. Чехова. Ближайший показ драмы состоится 17 апреля.