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Бездетность, болезнь матери, театр: куда пропала актриса Светлана Устинова

Светлана Устинова — российская киноактриса, сценарист и продюсер, которая обрела популярность благодаря роли Дашки в картине «Бумер. Фильм второй». Чем она сейчас занимается, в каких проектах принимает участие?

Бездетность, болезнь матери, театр: куда пропала актриса Светлана Устинова
© News.ru

Чем известна Устинова

Светлана Устинова родилась 1 мая 1982 года в Северодвинске Архангельской области. В 1999 году поступила в Финансовую академию по специализации «Управление финансовыми потоками». После четвертого курса ушла из вуза и поступила во ВГИК, который окончила в 2008 году.

Затем начала сотрудничать с Центром драматургии и режиссуры, где сыграла во многих постановках. Самой яркой работой молодой актрисы стал спектакль «Заговор чувств». В 2018 году она перешла во МХТ им. Чехова. Устинова появилась в таких спектаклях, как «Чайка», «Мальва», «Три сестры» и др.

Первой серьезной работой в кино стал фильм режиссера Петра Буслова «Бумер. Фильм второй», который вышел на экраны весной 2006 года. Там Устинова сыграла семнадцатилетнюю девушку Дашку, которая встретилась случайно с главным героем Котом (Владимир Вдовиченков).

Затем последовали роли в сериалах «Закон мышеловки», «Смерш» и «Азимут любви». Также она сыграла главную роль в военной драме «На краю стою», которая вышла в 2008 году.

В 2017 году Устинова впервые приехала на «Кинотавр» в качестве участницы. Фильм «Блокбастер», в котором актриса снялась вместе с близкой подругой Анной Чиповской, вошел в конкурсную программу. В 2022 году она сыграла роль главного тренера мужской футбольной команды в сериале «Домашнее поле». В настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 60 работ.

Что известно о личной жизни актрисы

В 2009 году Устинова вышла замуж за режиссера с Украины Марка Горобца. Они познакомились на совместных российско-украинских съемках фильма «Веское основание для убийства». Через несколько лет пара развелась.

В 2013 году актриса познакомилась с продюсером Ильей Стюартом. В 2015 году пара объявила о помолвке, а еще через два года они сыграли пышную свадьбу. В настоящее время известно, что у них пока нет детей.

Как справлялась с болезнью матери

В 2022 году в интервью Ксении Соловьевой Устинова призналась, что ее маме несколько лет назад диагностировали болезнь Альцгеймера.

«Ей шестьдесят пять. Как бы описать ее состояние? Она совершенно заперта в себе. Никого не узнает. Мы с папой думали про пансионаты, но в итоге сошлись, что мама останется дома. Нашли ей хорошую сиделку. Выработался график жизни — очень приемлемый, насколько это вообще может быть приемлемо», — рассказала она.

Актриса отметила, что ее мама постоянно поет и знает все песни наизусть, хотя раньше она была довольно стеснительным человеком.

Чем сейчас занимается Устинова

Актриса играет на сцене МХТ им. Чехова. 9 марта она примет участие в спектакле «Мальва», где исполнит одну из главных ролей. В постановке также участвуют Алексей Кирсанов, Андрей Кузичев, Артем Быстров и Олег Гаас.

Также Устинова задействована в спектакле «Три сестры», который показывают в театре МХТ им. Чехова. Ближайший показ драмы состоится 17 апреля.

Актеры
СМЕРШ
Чайка
Блокбастер
Алексей Кирсанов
Илья Стюарт
Андрей Кузичев
Ксения Соловьева
Марк Горобец
Петр Буслов
Артем Быстров
Олег Гаас
Владимир Вдовиченков
Светлана Устинова
Финансовый университет