Главные звезды «Теории Большого взрыва» появятся в финале сериала «Детство Шелдона»

Звёзды «Теории Большого взрыва» Джим Парсонс (Шелдон Купер) и Маим Бялик (Эми Фара Фаулер) вернутся к своим знаменитым ролям в финальном эпизоде приквела «Детство Шелдона». Это будет первое появление героев после финального эпизода шоу в 2019 году.

Как именно будет обосновано появление персонажей в спин-оффе, пока неизвестно. Авторы хотят сохранить все детали в тайне вплоть до премьеры последней серии, которая состоится 16 мая. В этот день выйдет 14-ый эпизод седьмого сезона, который завершит арку молодого Шелдона Купера и его близких.

Тем временем телеканал CBS уже начал работу над новым сериалом по вселенной ситкома. В январе стартовало производство безымянного проекта, который расскажет о Джорджи и его невесте Мэнди.