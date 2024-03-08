Умер актер из фильма «Сыновья уходят в бой» Николай Чемезов

6 марта ушел из жизни Николай Чемезов, советский и российский актер театра и кино.

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Чемезов сыграл в военной драме Виктора Турова 1969 года "Сыновья уходят в бой", появился в ленте 1990-х "Летучий миллиардер".

Николай Павлович Чемезов родился в 1945 году в городе Каменск-Уральский - на юге Свердловской области. В 1969-м окончил Свердловское театральное училище. Работал в Рижском и Казанском ТЮЗах, в 1979-м - актер Великолукского театра, в 1984-2004 годах работал в читинском театре.

"На 79-м году ушел из жизни артист Николай Чемезов. В наш театр Николай Павлович пришел в 1984 году и проработал более двадцати лет. За эти годы им было сыграно около пятидесяти спектаклей", - рассказали в пресс-службе Забайкальского драматического театра.

Как перечислено, артист был задействован в следующих постановках: "Дракон" Шварца, "Кремлевские куранты" Погодина, "Сирано де Бержерак" Ростана, "Ромео и Джульетта".

"Николай Павлович ответственно относился к своим творческим работам, многие его роли были яркие , интересные, запоминающиеся", - отмечено пресс-службой.

"К сожалению, так распорядилась судьба, что он достаточно рано ушел с театральных подмостков читинского театра. В нашей памяти, в памяти зрителей , в архивах театра останутся его работы и его имя", - говорится в некрологе.

Причина смерти актера не называется.

Прощание - 9 марта по адресу Матвеева, 64 к. 3 - морг клинической больницы, с 11:30 до 12:00. Похороны - на кладбище Чита-1.