Энтони Хопкинс снимется в экранизации романа Герберта Уэллса

Двукратный обладатель премии «Оскар», британский актер Энтони Хопкинс примет участие в экранизации фантастического романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», сообщает Deadline.

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Фильм получил предварительное название «Глаза деревьев». Хопкинс исполнит роль генетика, чьё исследование перестало финансировать правительство.

На место режиссера приглашен автор хоррора «Проклятие Лауры: Завещание» и триллера «Американское насилие» Тимоти Вудворд — младший. Ранее стало известно, что Энтони Хопкинс опубликует мемуары, а его жена снимет о нем документальный фильм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».