Светлана Немоляева рассказала о съемках в «Онегине»

Актриса Светлана Немоляева рассказала о съёмках в фильме Сарика Андреасяна «Онегин», в котором сыграла няню Татьяны Лариной.

«В 19 лет я сыграла Ольгу в фильме-опере «Евгений Онегин» режиссёра Романа Тихомирова на киностудии «Ленфильм». Это была моя первая большая роль, настоящий подарок судьбы. На этих съёмках я очень полюбила «Ленфильм» и хорошо узнала Ленинград», — цитирует актрису «Петербургский дневник».

По словам Немоляевой, когда её пригласили в новую экранизацию, она сразу согласилась, поскольку ей захотелось вновь погрузиться в пушкинскую атмосферу.

«Тем более что съёмки шли в дивных местах под Псковом, где всё пропитано духом великого поэта, даже гостиница называется «Арина», — заявила актриса.

Ранее актриса Татьяна Сабинова, сыгравшая Ольгу в фильме «Онегин» Сарика Андреасяна, рассказала в беседе с kp.ru подробности о съёмках.