Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Екатерина Климова поделилась в своем блоге фотографией, на которой запечатлены она, ее первый муж Илья Хорошилов и их общая дочь Елизавета. Поводом для публикации стала 22-я годовщина дочери.

© РИА Новости

В посте к фотографии актриса выразила свою гордость и любовь к дочери, назвав ее своей опорой и лучшим другом.

© Соцсети

Екатерина Климова и Илья Хорошилов познакомились еще в школе и поженились после окончания учебного заведения. Однако их брак завершился разводом в 2004 году.

В настоящее время Илья состоит в браке с Еленой Бирюковой, с которой у него есть дочь по имени Аглая.

После развода с Ильей, Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко, от которого у нее два сына – Корней и Матвей. С 2015 по 2019 год актриса была в браке с Гелой Месхи, у них есть дочь Белла.