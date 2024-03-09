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Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз

Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает People.

Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз
© Газета.Ru

В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.

«Давайте сначала родим второго. Но мне нравится иметь много братьев и сестер. Я чувствую себя такой наполненной рядом с братьями и сестрами, с которыми можно поддерживать связь. Я бы хотела, чтобы их было больше. Я хочу, чтобы у моего сына был такой же опыт», — рассказала Лохан.

Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

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