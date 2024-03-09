Актриса Линдси Лохан призналась, что готова стать мамой во второй раз

Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает People.

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В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.

«Давайте сначала родим второго. Но мне нравится иметь много братьев и сестер. Я чувствую себя такой наполненной рядом с братьями и сестрами, с которыми можно поддерживать связь. Я бы хотела, чтобы их было больше. Я хочу, чтобы у моего сына был такой же опыт», — рассказала Лохан.

Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.