Гвинет Пэлтроу рассказала о «сложных отношениях» с приемными детьми

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала приглашенной гостьей саммита Visionary Women, посвященного Международному женскому дню. Об этом сообщает People.

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Во время форума актриса спросила у бывшего посла США на Багамах, как ей удается быть мачехой. После ответа Гвинет Пэлтроу тоже призналась, что ей было нелегко принять свой статус мачехи и привыкнуть не к «своим детям».

«Это, действительно, трудный путь. Но мне очень нравится говорить об этом, потому что это одно из моих самых главных человеческих достижений. И я бы не смогла вырасти как личность, если бы не мои сложные отношения с приемными детьми, а теперь они мне как родные», — заявила актриса.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.