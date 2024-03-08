$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Актриса Катерина Шпица выразила готовность бросить карьеру ради танцев

Актриса Катерина Шпица в интервью kp.ru призналась, что согласилась бы бросить кино ради профессиональных танцев.

Катерина Шпица назвала условие окончания своей карьеры
© globallookpress.com
"Я люблю это делать, это вдохновляет. Хореография пригодилась разве что в "Молодой гвардии" и "Поддубном". Это очень круто – владеть своим телом! Такие эндорфины получаю, молниеносное удовольствие. День, когда потанцую, как будто прожит не зря. Если бы мне за это платили, я бы бросила актерскую карьеру и танцевала", - заявила Шпица.

Также артистка призналась, что критика в ее адрес от фанатов ее практически не задевает. По мнению артистки, неправильно пользоваться интернетом и соцсетями, чтобы оскорблять или осуждать других людей.

При этом Шпица призналась, что иногда может дать отпор хейтерам и "написать нравоучение", если ей кажется, что до человека можно достучаться. Также актриса обрадовалась, что в интернете есть и порядочные люди, которые поддерживают знаменитостей теплыми словами.

"Они пишут вдохновляющие и умные слова, обращают внимание на творчество, а не только на тело в купальнике с фото из отпуска. И это здорово!" - резюмировала Шпица.
Актеры
Молодая гвардия
Катерина Шпица
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости