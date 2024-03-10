Кирстен Данст объяснила свое двухлетнее отсутствие на экране

Кирстен Данст пожаловалась на недостаток качественных ролей в Голливуде, который сейчас испытывает, перейдя 40-летний рубеж. В интервью журналу Marie Claire она рассказала о карьере, которая в определённой степени застопорилась после того, как в 2022-м она получила номинацию на премию «Оскар» за роль второго плана в драме «Власть пса» (2021). Тогда она сыграла женщину по имени Роуз, ставшую женой богатого фермера (Джесси Племонс).

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Несмотря на успех фильма у критиков, Данст сообщила, что расстраивалась последовавшими после его выхода предложениями ролей. Это стало одной из причин её отсутствия на большом экране в течение прошедших двух лет, пока она, наконец, не нашла подходящую работу, снявшись в новой драме Алекса Гарленда «Падение империи».

«Если честно, это для меня тяжело… потому что мне нужно себя наполнять. Самое тяжёлое быть матерью и… ничего не чувствовать, как будто для меня самой ничего не осталось. И такое переживают все матери – не только я, - отметила Кирстен. - Для женщин моего возраста существует определённо меньше ролей», - добавила она.

В «Падении империи» она сыграла фотожурналистку, пытающуюся зафиксировать – и выжить – в разделённых боевыми столкновениями Соединённых Штатов.

«Когда я прочитала сценарий, то подумала, что никогда не делала ничего подобного».

Данст начала кинокарьеру в детстве. В период с конца 80-х и включая начало 2000-х, она блеснула в таких картинах, как «Интервью с вампиром» (2004), «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Добейся успеха» (2000), «Вечное сияние чистого разума» (2004) и трилогия о Человеке-пауке (2002-2007), в которой сыграла Мэри Джейн Уотсон в паре с Тоби Магуайром, изобразившим на экране Питера Паркера.

В беседе с Marie Clair Кирстен также выразила сожаление, что не рассказывала больше о дискомфорте на съёмочной площадке, подобном тому, какой испытывала на съёмках Человека-паука.

«Это была шутка, но иногда по рации меня называли девочка-девчонка: «Нам нужна девочка-девчонка». Но я никогда ничего не говорила в ответ… Знаете, типа: «Не называйте меня так». Ты просто принимаешь это».

В «Падении империи» с Кирстен вновь сыграл её муж Джесси Племонс, как это было в предыдущей картине «Власть пса». На съёмочной площадке к ним присоединились Вагнер Моура, Стивен Хендерсон, Кейли Спейни, Ник Офферман и др. Фильм выйдет на широкие экраны 12-го апреля.