48-летняя актриса умерла через несколько часов после смерти сестры

48-летняя индийская актриса Долли Сохи умерла от рака. Об этом пишет India Today.

Трагедия в семье Сохи поистине чудовищна: Долли скончалась всего через несколько часов после смерти своей сестры, также актрисы, Амандил Сохи.

Долли скончалась утром 8 марта, Амандил - накануне вечером.

Брат женщин подтвердил информацию для портала, уточняя, что все погребальные церемонии пройдут сегодня.

Долли Сохил родилась в 1975 году в Мумбаи. Снималась с начала нулевых, в первую очередь будучи известной как актриса сериалов и "мыльных опер".