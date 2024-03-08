48-летняя актриса умерла через несколько часов после смерти сестры

48-летняя актриса умерла 8 марта через несколько часов после смерти сестры
48-летняя индийская актриса Долли Сохи умерла от рака. Об этом пишет India Today.
Трагедия в семье Сохи поистине чудовищна: Долли скончалась всего через несколько часов после смерти своей сестры, также актрисы, Амандил Сохи.
Долли скончалась утром 8 марта, Амандил - накануне вечером.
Брат женщин подтвердил информацию для портала, уточняя, что все погребальные церемонии пройдут сегодня.
Долли Сохил родилась в 1975 году в Мумбаи. Снималась с начала нулевых, в первую очередь будучи известной как актриса сериалов и "мыльных опер".